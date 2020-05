Други Племенникът на Зеедорф подписа първи професионален договор 20 май 2020 | 14:56 Прочетена 89 0



20-годишното дясно крило е племенник на бившия холандски национал Кларънс Зеедорф. До момента Каин Зеедорф играеше за отбора на АДО до 21 година. През този сезон той регистрира 3 гола в 16 мача за дубъла.



Cain Seedorf tekende gisteren zijn eerste contract. ADO TV sprak met de aanvaller over dit speciale moment.



Cain Seedorf tekende gisteren zijn eerste contract. ADO TV sprak met de aanvaller over dit speciale moment.

"Juichen is het leukste wat er is" pic.twitter.com/IpipeXMb2w — ADO Den Haag (@ADODenHaag) May 20, 2020 Полузащитникът Каин Зеедорф подписа първия си професионален договор с тима на АДО Ден Хааг, съобщиха от клуба. Продължителността на контракта е за една година до лятото на 2021 година.



