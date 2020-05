НБА Меджик Джонсън назова петимата, които биха оцелели в ерата на Джордан 20 май 2020 | 14:48 Прочетена 484 0



Magic names 5 players in today's NBA who would have been stars in his era. Who are your 5? #AfterTheDance pic.twitter.com/nTt3hOYb4a — ABC (@ABCNetwork) May 20, 2020 Меджик вярва, че ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Стеф Къри, Антъни Дейвис и Янис Адетокумбо биха се справили успешно с легендите от 90-те. Джонсън се аргументира, че Дюрант може да бъде безмилостен вкарвач във всяка една ера, а Къри би стрелял по същия начин, както сега. Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън направи своя избор от играчи, които биха се справили с конкуренцията в ерата на Майкъл Джордан. Петкратният шампион с "езерняците" се включи в предаването на Стивън Ей Смит After the Dance, където дискутира събитията в "Последният танц".Меджик вярва, че ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Стеф Къри, Антъни Дейвис и Янис Адетокумбо биха се справили успешно с легендите от 90-те. Джонсън се аргументира, че Дюрант може да бъде безмилостен вкарвач във всяка една ера, а Къри би стрелял по същия начин, както сега. 0



