Няма заразени в Ман Юнайтед

Man United Stars Arrive For Training At Carrington https://t.co/bg2kSftiUi pic.twitter.com/RvZGwTZjTx — Independent Nigeria (@IndependentNGR) May 20, 2020

До момента са направени общо 748 теста на играчи, треньори и персонал в 20-те клуба от елита на Англия, като в близките седмици изследванията ще продължат, за да може първенството да се поднови в средата на юни месец. Играчите на Манчестър Юнайтед подновяват тренировки след повече от два месеца без футбол.Повечето отбори започнаха подготовка за подновяването на сезона във Висшата лига във вторник на малки групи, а "червените дяволи" ще се включат от днес в заниманията с топка. В тима няма болни от коронавирус, показаха първите официални изследвания.Към момента направените тестове на играчи и официални лица във Висшата лига показаха общо шестима заразени с COVID-19. Трима от тях са в Уотфорд , а сред болните е и помощник-треньорът на Бърнли Иън Уън.До момента са направени общо 748 теста на играчи, треньори и персонал в 20-те клуба от елита на Англия, като в близките седмици изследванията ще продължат, за да може първенството да се поднови в средата на юни месец.

