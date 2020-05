Световен футбол Роберто Мартинес продължи договора си с "Червените дяволи" 20 май 2020 | 14:05 - Обновена Прочетена 248 0



С националния отбор на Белгия Мартинес зае трето място на Мондиал 2018 в Русия, което е най-добрият резултат за "Червените дяволи" на такъв форум.



Мартинес преди това е работил в Суонзи, Уигън и Евертън. С Уигън той печели ФА Къп през сезон 2012/13. This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... #COMEONBELGIUM https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 20, 2020



