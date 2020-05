ПСЖ се опитва да изпревари Барселона за Пянич

От седмици се говори, че Миралем Пянич ще премине от Ювентус в Барселона, но нежеланието на Артур да заиграе за "бианконерите" бави сделката между двата отбора. От това се опитва да се възползва Пари Сен Жермен, който също проявява интерес към босненеца, пише "Льо Паризиен".



В Италия: Барса има само един ход, ако иска Пянич

"Старата госпожа" иска да получи финансови средства от продажбата на Пянич, но тъй като оттам знаят, че е малко вероятно някой да плати 50 млн. евро за него, в клуба са готови на размяна. И докато преговорите с Барселона са в застой, в ПСЖ са влезли в контакт с футболиста, за да му отправят педложение. Това е станало чрез видео разговор между тяхното ръководство и обкръжението на халфа. Френското първенство му е познато, тъй като той е юноша на Метц и е играл за Лион в продължение на три сезона.

PSG have put in effort to sign Juventus midfielder Pjani this summer and the Bosnian is attracted, but Barça are still ahead in the race. [le parisien]