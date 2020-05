Бейзбол Вашингтон показва шампионските пръстени в неделя 20 май 2020 | 13:21 Прочетена 75 0



В предаването ще се включат някои от звездите на шампионския отбор, очаква се появата и на собственика Марк Лърнър. Миналия октомври столичани спечелиха първа титла в клубната история, надделявайки във финала над суперфаворита Хюстън Астрос с 4-3 победи.



"Не можем да сме по-развълнувани, че най-накрая ще споделим шампионските пръстени от Световните серии с нашите играчи, екип и фенове! Някои елементи на това бижу истински улавят историята на Вашингтон Нешънълс, а ювелирната изработка е без аналог!", загатна самият Лърнър в специален анонс.



