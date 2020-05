Европейски футбол Чеферин: Ситуацията в УЕФА не е толкова критична, но мислим за другите 20 май 2020 | 12:44 - Обновена Прочетена 155 0









Европейските клубни турнири, както и националните първенства, спряха през март заради глобалната пандемия и все още няма яснота дали повечето от тях ще завършат.

Германската Бундеслига се поднови през изминалия уикенд, но има големи въпросителни около останалите топшампионати, които би трябвало да завършат до август, когато пък трябваше да стартира новият сезон.



"Има толкова много информация, която трябва да обработим и толкова неясноти с календара. Ще загубим десетки милиони долари заради тази криза. Трудно ми е да заспя заради всички тези проблеми. Ситуацията в УЕФА не е толкова критична, но нас ни е грижа за клубовете, за първенствата, за акционерите и има доста работа за вършене", коментира Чеферин пред "Гардиън".



Uefa president Aleksander Ceferin: 'Football with fans will come back very soon' https://t.co/T0b9dRxPKs Interview by @sebastianfest — Guardian sport (@guardian_sport) May 19, 2020

Словенецът не очаква големи промени във футбола след нормализиране на ситуацията, но добави, че правилото за финансовия феърплей трябва да бъде актуализирано, съобразно новото време.



"Който не спазва правилата, винаги ще бъде санкциониран, но естествено, мислим как да подобрим тези правила. Работим по актуализиране на финансовия феърплей. Имаме идея и за въвеждане на такса "лукс" за богатите клубове", добави Чеферин.



Той коментира и критиките към големите пари, които получават футболистите: "Не мисля, че играчите са алчни. Пазарът определя цените. Сега ще видим дали отговорът на пазара към кризата ще е намаляване на цените.



Възможно е това да се случи, но не мисля, че е коректно да се говори, че футболистите взимат прекалено големи заплати. Те носят много приходи, а футболът е голяма индустрия, която праща огромни данъци. Играчите също плащат много данъци".

