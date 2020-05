Франция Легендата на Монпелие Сюлейман Камара спира с футбола 20 май 2020 | 12:26 - Обновена Прочетена 59 0



Нападателят на Монпелие Сюлейман Камара ще прекрати футболната си кариера това лято. Това обяви президентът на френския клуб Лоран Николен. 37-годишният Камара има договор до края на юни месец, но тъй като първенството във Франция вече бе прекратено, той на практика е изиграл последния си мач за клуба. Сенегалецът защитава цветовете на Монпелие през последните 13 години, като помогна на клуба да спечели титлата в Лига 1 през сезон 2011/12. През последния сезон Камара взе участие в 16 мача за Монпелие във всички турнири. По всяка вероятност Камара ще продължи кариерата си като треньор в щаба на Монпелие. After a rich and decorated career with @MontpellierHSC after having come through with @AS_Monaco_EN , Souleymane Camara has announced his retirement: https://t.co/Nlhz2KyHFj pic.twitter.com/nkmElZuSMr — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) May 19, 2020

