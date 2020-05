Наказват ФК Сеул за секс куклите на трибуните

ФК Сеул, който играе във Висшата лига на Република Корея, може да бъде глобен или наказан с отнемане на точки за използване на секс кукли вместо манекени за запълване на празни места по време на мач. Дисциплинарната комисия трябва да проучи инцидента, предаде агенция Йонхап.

FC Seoul came under fire for deploying dozens of silicone spectators wearing T-shirts or holding placards with the logo of a sex-toy seller https://t.co/oGnZYX88yF