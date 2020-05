Испания Реал Мадрид се включи в битката за Кай Хавертц 20 май 2020 | 10:51 Прочетена 114 0



Полузащитникът на Байер (Леверкузен) Кай Хавертц е следен от Реал Мадрид, съобщава le10sport. Според източника Зинедин Зидан лично е заинтересован да привлече 20-годишния германец. Барселона, Ливърпул, Челси и Байерн (Мюнхен) също претендират за младежа. Хавертц има 12 гола и 8 асистенции в 35 мача за Байер през сезон 2019/20 г. Реал също активно работи по привличането на нов централен защитник. Мадридският клуб се интересува от играча на Лил - Габриел. През този сезон 22-годишният бразилец игра в 34 мача и вкара 1 гол. Real Madrid are looking to move for Bayer Leverkusen star Kai Havertz, claims Le10Sport.



The 20-year-old midfielder has become one of the top prospects in Europe, with a host of top sides all chasing his signature. #RMA #RealMadrid pic.twitter.com/3TB4iskzw9 — SoccerPulz (@PulzSoccer) May 20, 2020 0



