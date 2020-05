Англия Заразените в Англия са от Уотфорд и Бърнли 20 май 2020 | 09:23 - Обновена Прочетена 143 0



От Висшата лига не обявиха имената на заразените, но от Уотфорд потвърдиха, че един играч и двама служители са сред тях. Помощник треньорът на Бърнли Йън Уоън също е в този списък. Имената на другите двама не се разкриват. Шестимата заразени ще бъдат изолирани за период от седем дни.



Watford have announced that one player and two staff members at the club have tested positive for the coronavirus over the last two days.



They are set to self-isolate as part of guidelines set by the English top division. pic.twitter.com/b70TanMj7B — Goal South Africa (@GoalcomSA) May 20, 2020

