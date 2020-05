Англия В Англия започнаха тренировките (видео) 19 май 2020 | 20:26 - Обновена Прочетена 88 0



копирано





Капитанът на лидера



Premier League will send ‘inspectors’ to training grounds to ensure safety standards are met https://t.co/slaKE7gs4h pic.twitter.com/vEFL719NK9 — Jithu Maddur (@JithuMaddur) May 19, 2020

Футболистите са оторизирани да тренират заедно, но без да имат пряк контакт. Също така те трябва да идват преоблечени по екип за тренировка от дома си, както и да ползват единствено собствената си баня.



Мениджърът на



"Вниманието към детайлите беше просто фантастично! По-голямата част от нашия отбор видя всичко това и смятам, че го приемат нормално и с нужния респект, каза опитният специалист. - Но личните обстоятелства за всеки са различни. Бихте могли да имате бременна съпруга у дома или да имате болна свекърва или каквото и да е. Ще трябва да ги уважаваме".

Футболисти от повечето клубове от английската Висша лига се върнаха към тренировките днес, след като рестрикциите заради пандемията от Covid-19 започнаха да намаляват. Решението гласи, че от днес отборите могат да пускат своите играчи да тренират на малки групи, но трябва да спазват точно разпорежданията за социална дистанция.Капитанът на лидера Ливърпул Джордан Хендерсън беше един от завърналите се в тима, както имаше хора от Тотнъм също започнали тренировки. От Манчестър Юнайтед обявиха, че техни играчи няма да излизат за занимания на групи до сряда.Футболистите са оторизирани да тренират заедно, но без да имат пряк контакт. Също така те трябва да идват преоблечени по екип за тренировка от дома си, както и да ползват единствено собствената си баня.Мениджърът на Нюкасъл Стив Брус заяви за радио Би Би Си 4, че клубът е взел всички необходими предпазни мерки, за да гарантира безопасността на всички участващи в тренировките."Вниманието към детайлите беше просто фантастично! По-голямата част от нашия отбор видя всичко това и смятам, че го приемат нормално и с нужния респект, каза опитният специалист. - Но личните обстоятелства за всеки са различни. Бихте могли да имате бременна съпруга у дома или да имате болна свекърва или каквото и да е. Ще трябва да ги уважаваме". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 88

1