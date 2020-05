Англия Шест позитивни теста във Висшата лига 19 май 2020 | 18:29 - Обновена Прочетена 1403 0



От Висшата лига обявиха за положителните тестове, но не обявиха имената на заразените и клубовете, от които са.



"Висшата лига предоставя тази информация с цел прозрачност и честност. Специфични детайли относно хората или клубове няма да бъде дадена. Резултатите ще бъдат правени обществено достояние след всяка серия тестване", се казва в изявление на ръководството на английското първенство.



The Premier League has confirmed it has received six positive tests for coronavirus from three clubs after the first phase of mass testing. — Sky Sports (@SkySports) May 19, 2020

