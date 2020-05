Англия Ливърпул може да не получи купата, когато стане шампион 19 май 2020 | 17:35 - Обновена Прочетена 346 0



Все още няма дата за подновяването на първенството, което бе спряно на 13 март. От днес играчите започнаха тренировки без контакт. Надеждите са, че шампионатът ще стартира на 12 юни, но не ясно дали това ще се случи.



Ливърпул е на върха на класирането с преднина от 25 точки пред



Liverpool may be denied trophy presentation if title is awarded. https://t.co/oo3VfONkea pic.twitter.com/NcxNMEXUxT — theScore (@theScore) May 19, 2020

"Ако е възможно, искаме да направим церемония по награждаването, за да дадем на играчите и треньорите момента, заради който толкова много са работили. Ще опитаме да я направим, но може да не е възможно поради причини, свързани с безопасността на участниците", заяви Мастърс.



Той допълни, че няма гаранции за това, че феновете ще се върнат по стадионите от следващия сезон. Мастър поясни, че препоръките на правителството ще бъдат решаващи за това как ще завърши настоящия сезон.

