Ракитич: Свикнал съм да виждам името си да е свързвано с трансфер

Халфът на Барселона Иван Ракитич коментира поредните медийни спекулации, според които той ще напусне Барселона през това лято. "Винаги съм се целял да имам най-добрите играчи в моя отбор, а Лаутаро Мартинес е такъв от най-високото ниво. Ще съм щастлив да се присъедини към нас, но не мога да кажа повече. Това не ме засяга лично, нямам роля там. Слуховете за моето напускане? Бартомеу не ми се е обаждал. Може би в момента слуша интервюто. Все още може да ме потърси, най-вероятно утре. Нямам негативни мисли. Свикнал съм да виждам името си да е свързвано с трансфер или да е в списъка с тръгващи си играчи. Разбира се, бих искал президентът, Абидал или който и да го е казал, да заяви, че няма за какво да си говорим по темата. Аз обаче съм щастлив тук и това е най-важното. Rakitic: "Rumors? I’m used to seeing my name appear, it’s nothing new. I would have liked, of course, that the president or Abidal or whoever said it, to say we have nothing to talk about here. But I’m happy and that’s the most important thing." — barcacentre (from ) (@barcacentre) May 18, 2020 Мога само да кажа, че бях радостен да подновя тренировки и да нося отново фланелката на Барселона. Всички искахме да тичаме и да подаваме топката към съотборник вместо да я ритаме в стена. Това, което желая, е да спечеля множество титли. Дъщеря ми ме попита кога ще имаме нов трофей у дома. Отговорих й, че скоро ще имаме още два. В момента искам да си мисля за Барселона. Всеки, който ме познава, знае за моята привързаност към Испания. Рано или късно, ще заживеем отново в Севиля, защото съпругата ми иска да вижда семейството си по-често, но засега ни е добре в Барселона", заяви Ракитич за Cadena Cope.

