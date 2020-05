Барселона и Интер все още са далече от сделка за Лаутаро

Отборите на Барселона и Интер все още са далече от споразумение около трансфера на Лаутаро Мартинес, твърди трансферният експерт Джанлука Ди Марцио. Неговата информация противоречи на каталунските медии, според които двете страни са много близо до осъществяването на сделка.

Както е известно, нападателят има откупна клауза в размер на 111 млн. евро, но каталунците са непосилни да платят тази сума в момента и затова искат значително да я намалят чрез включване на футболисти в своята оферта. Има обаче известно разминаване между предложените сума плюс играчи и това, което искат "нерадзурите". Техният наставник Антонио Конте не счита, че включените футболисти са подходящи за състава му. Въпреки това, клубът не изключва напълно възможността да се раздели с аржентинеца при подходящите условия.

