УЕФА обсъжда вариант с Финална четворка за ШЛ

Работна група на европейската футболна централа работи по варианта с Финална четворка в Истанбул, с която да завърши най-престижния клубен турнир. След изиграването на оставащите осминафинали има вариант да се премине към един мач на елиминации за четвъртфиналите.



Ако всичко се развие по план и евротурнирите се изиграят през август, футболистите ще получат почивка през септември. Това означава, че УЕФА ще трябва да отложи мачовете от Лигата на нациите.



#Champions: dai quarti "one shot" alla Final Four, ecco il piano B di #Ceferin. All'ordine del giorno del prossimo esecutivo Uefa anche il tema Coppe e le ipotesi su come concluderle. #SportMediaset https://t.co/z9NzlBTI36 — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) May 19, 2020

Междувременно президентът на УЕФА Александър Чеферин изясни, че датата 3 август, на която трябва да завършат националните първенства, не е официална. Той обясни, че тя е препоръчителна, а не задължителна.

