Венгер се обяви против януарския трансферен прозорец

Директорът по футболното развитие във ФИФА Арсен Венгер смята, че не трябва да има януарски трансферен прозорец. "Аз съм "за" премахването на януарския трансферен прозорец. Треньорите не се справят добре с този втори прозорец. През октомври, веднага щом даден футболист не играе, той вече се опитва да си намери нов отбор и чака януари, за да си тръгне. Той вече не е мобилизиран и се предава. Когато направиш грешка, играчът страда също толкова, колкото и клуба. Трябва да поемеш тази отговорност", заяви Венгер пред "Екип". Arsène Wenger favours abolishing the January transfer window:



"In October, as soon as a player does not play anymore, he tries to find a solution elsewhere and waits for January to leave, he is no longer mobilised, he gives up." https://t.co/yhJgLydeD9 — Get French Football News (@GFFN) May 19, 2020

