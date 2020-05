ММА Багата ще се бие в Аризона или във Вегас 19 май 2020 | 15:22 Прочетена 146 0



Щатът Аризона приветства професионалните спортове по време на пандемията на коронавирус и UFC може да приеме поканата. Най-голямата ММА организация проведе първите си три събития в пандемията във Флорида и сега планират да се преместят в Аризона. Дейна Уайт планира събитието UFC Fight Night 176 да се проведе там на 30-ти май. Първоначално събитието трябваше да се проведе на 23-ти май, но UFC изостанаха с графика и нямаха време да наредят бойната карта. Една от битките за галавечерта вече е ясна и в нея нашето момче Благой Иванов - Багата ще се бие с Аугусто Сакай. Двамата трябваше да се бият по-рано този месец в Бразилия, но събитието пропадна. Уайт иска галавечерта да се проведе в института на UFC във Вегас, но Аризона е резервен вариант. В момента в Невада спортните мероприятия са забранени и oще е ясно кога ще може да се провеждат там. Ето какво сподели Дейна Уайт за галавечерта, на която Багата ще се опита да изгрее срещу опасен съперник: View this post on Instagram @blagoyivanovmma A post shared by Nate (@77natepettitmma_) on May 14, 2020 at 11:14pm PDT "Да, планираме да отидем в Аризона. На 100% ще отидем там." mma.bg 0



