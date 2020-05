Тенис Джокович тренира на корт и този път всичко е според правилата 19 май 2020 | 15:09 Прочетена 145 0



Водачът в ранглистата на ATP Новак Джокович направи тренировка в тенис комплекса Club de Tenis Puente Romano в Марбея. Партньор на сърбина в тренировката е бил испанският тенисист Карлос Гомес-Ерера.



На Джокович вече му е разрешено да тренира на корт. Преди две седмици Ноле наруши правилата за социална изолация в Марбея, провеждайки тренировка на корт, въпреки, че не е имал право на това. От тенис клуба пък му се извиниха заради това, че са го били подвели. Djokovic already practicing in Marbella

IDEMO!



IDEMO!

What better than our city, good weather, beach and good training facilities. His stays are getting longer and longer, which gradually makes him more settled in Marbella and he'll probably settle definitively https://t.co/uu8cSFNdJQ pic.twitter.com/kKbVD4fyQv — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) May 18, 2020 Сега обаче всичко вече е в рамките на правилата и Джокович проведе тренировка на корт със заемащия 428-о място в ранглистата на ATP Ерера-Гомес. Сърбинът със сигурност се надява бързо да си върне феноменалната форма от началато на 2020 година. Преди спирането на сезона заради пандемията от коронавирус носителят на 17 титли от "Големия шлем" спечели със Сърбия първото издание на отборния турнир ATP Cup, след което триумфира за рекорден осми път на Australian Open в Мелбърн, а в края на февруари вдигна и трофея на турнира в Дубай.

