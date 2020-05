Англия Сериозен проблем за провеждане на евротурнирите 19 май 2020 | 14:04 - Обновена Прочетена 436 0



На този етап правителството не смята да прави изключение за спортисти. Това прави невъзможно провеждане на мачове от евротурнирите в Англия и поставя футболните шефове пред логистичен кошмар.



Представители на спортни организации продължават разговори с правителството с надеждата да тази мярка да отпадне. Мачовете от Шампионската лига и Лига Европа трябва да се проведат през август, а не е ясно кога това изискване ще отпадне.



The government have reportedly vetoed attempts for sports stars to be made exempt from the UK's 14-day coronavirus quarantine, which would throw the Champions League and Europa League into chaos.



More here:https://t.co/vKIaRmQllK — Daniel Davis (@dan_davis20) May 18, 2020

