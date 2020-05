Интер също мечтае за Хакими

Интер е поредният отбор, който желае да привлече десния бек на Борусия (Дортмунд) Ашраф Хакими, пише "Гадзета дело спорт". Със силните си игри за "жълто-черните" преотстъпеният от Реал Мадрид защитник прикова към себе си вниманието на редица европейски грандове като Байерн (Мюнхен), Ювентус, Челси и Пари Сен Жермен.

През тази кампания мароканецът има 4 гола в Шампионската лига, като два от тях бяха именно срещу "нерадзурите". В Бундеслигата той също се представя силно - 3 попадения и 10 асистенции в 26 мача. Това е накарало ръководството на клуба да търси ресурси, за да започне преговори за негов трансфер, който би струвал 50 млн. евро. Според вестника ще бъде прекалено трудно за Интер да се сдобие с Хакими. Той обаче би бил идеален заместник на Виктор Моузес, който няма да бъде закупен за постоянно и ще се върне в Челси заради цената си от 12 млн. евро, договорена между двата отбора при сключването на сделката по преотстъпването му.

