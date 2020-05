Напълно заслужено! Избраха Пламен Константинов за №1 в Русия

View this post on Instagram

Главныи тренер новосибирского @lokovolley.ru Пламен Константинов - лучшии тренер Мужскои волеибольнои Суперлиги Париматч в сезоне 2020 Поздравляем! #Repost @volleyballvfv Лучшим тренером Мужскои волеибольнои Суперлиги Париматч по итогам сезона 2020 болельщики признали Пламена Константинова Болгарскии специалист привел @lokovolley.ru к золотым медалям чемпионата страны Поздравляем с победои

