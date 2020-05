Италия Роналдо пристигна в базата на Ювентус 19 май 2020 | 11:51 Прочетена 131 0



Кристиано Роналдо пристигна в клубната база на шампиона Ювентус и за първи път ще тренира заедно със своите съотборници след края на карантината. Cristiano Ronaldo has arrived at Juventus’ training centre



Today he will undergo medical tests and return to training having completed his 14-day quarantine period.pic.twitter.com/aE6MwFwidA — Goal (@goal) May 19, 2020 35-годишният португалец се завърна в Торино от своята родина на 5 май, след което изкара задължителната двуседмична изолация. Възобновяването на италианския шампионат беше планирано за 13 юни, но здравните власти в страната удължиха забраната за провеждане на спортни събития до 14 юни. Първенството в Серия А беше прекратено в средата на март заради пандемията от коронавирус. Италия е една от най-засегнатите държави с над 32 хиляди жертви на новия Ковид-19, а общият брой на заболелите е близо 226 хиляди.

