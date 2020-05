Англия Висшата лига ще инспектира тренировките на отборите 19 май 2020 | 11:24 - Обновена Прочетена 96 0



Вчера всичките 20 клуба от английския елит се съгласиха да подновят тренировки от вторник, което ще позволи на играчите да провеждат индивидуални занимания или такива без контакт в група от не повече от петима. Тъй като голяма част от отборите не вярват, че правилата за провеждането им ще се изпълняват, от Висшата лига ще изпращат свои разузнавачи, които да следят дали всичко е изрядно в това отношение. "Приложихме правила и протоколи около способността ни да следим клубовете. Можем да изискваме информация от видеозаписи на сесиите и GPS данни, които да ни покажат колко дълго тренира даден тим. Също така обмисляме да използваме наш собствен независим екип от одиторни инспектори, който ще увеличим през следващите дни. Това ще ни позволи да провеждаме инспекции на тренировъчните бази, като ще започнем да ги правим без предизвестие. Целим постепенно да разширим това, за да може на всяка клубна база да имаме инспектор или наблюдател. Надяваме се, че това ще даде вяра на всички, че протоколите се спазват", заяви футболният директор на лигата Ричард Гарлик. Premier League will send spies to clubs to make sure they follow strict rules as players return to training https://t.co/wA9JuFuISZ — The Sun Football (@TheSunFootball) May 18, 2020 0



