Моторни спортове "24 часа на Льо Ман" ще се състои през тази година, дори и без публика 19 май 2020 | 09:46 Прочетена 68 0



копирано





88-ото издание на надпреварата на пистата "Сарт" северозападна Франция е най-престижното в календара на WEC, като през миналата година то беше посетено от около 250 хиляди зрители, голяма част от които от Великобритания.



Стартът през този сезон беше пренасрочено от 13-14 юни за 19-20 септември заради пандемията от коронавирус, но новите дати все още не са сигурни, тъй като желанието на организаторите е състезанието да се проведе с публика.

Le Mans

16 June 2019

2:00 am

Ford GT#LeMans24 #Motorsport #WEC #Racing pic.twitter.com/uKTliyKkSj — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) May 18, 2020

"Дали ще бъде нормално състезание, или състезание при закрити врати? На този етап е невъзможно да се каже. Когато организираш Льо Ман, искаш да има публика, защото Льо Ман е повече от състезание. Това е празник, който споделяш с много хора. Много специално събитие. Би било изключително разочароващо, ако трябва да го направим без зрители. Но Льо Ман през 2020 година със сигурност ще има", каза Невю. Автомобилното състезание "24 часа на Льо Ман" със сигурност ще се състои през тази година, дори и без публика, съобщи шефът на Световния шампионат издръжливост ( WEC) Жерар Невю.88-ото издание на надпреварата на пистата "Сарт" северозападна Франция е най-престижното в календара на WEC, като през миналата година то беше посетено от около 250 хиляди зрители, голяма част от които от Великобритания.Стартът през този сезон беше пренасрочено от 13-14 юни за 19-20 септември заради пандемията от коронавирус, но новите дати все още не са сигурни, тъй като желанието на организаторите е състезанието да се проведе с публика."Дали ще бъде нормално състезание, или състезание при закрити врати? На този етап е невъзможно да се каже. Когато организираш Льо Ман, искаш да има публика, защото Льо Ман е повече от състезание. Това е празник, който споделяш с много хора. Много специално събитие. Би било изключително разочароващо, ако трябва да го направим без зрители. Но Льо Ман през 2020 година със сигурност ще има", каза Невю. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 68

1