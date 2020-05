Световен футбол Футболистите на бразилския шампион Фламенго подновиха тренировки 19 май 2020 | 09:39 Прочетена 92 0



Футболистите на бразилския шампион Фламенго подновиха занимания, след като сезонът беше прекъснат в средата на март заради пандемията от коронавирус. Играчите пристигнаха в клубната база в Рио де Жанейро, като първо ще преминат медицински и фитнес тестове, след което ще получат програми за тренировки. Подготовката ще продължи при спазването на всички необходими хигиенни норми и правила за социална дистанция, а футболистите и служителите на клуба ще бъдат подлагани редовно на изследвания за COVID-19. По-рано през месеца трима играчи на Фламенго заедно с 35 други служители на клуба дадоха положителни резултати за коронавирус. Дългогодишният масажист на отбора пък почина в следствие на инфекцията в началото на май. Os jogadores e a comissão técnica do Fla realizaram exames e avaliações físicas nesta manhã. Respeitando o protocolo acordado com a FERJ, o Rubro-Negro manterá em segurança e testará periodicamente atletas e colaboradores envolvidos no cotidiano do Ninho.



: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/tGrDj1ausS — Flamengo (de ) (@Flamengo) May 18, 2020 Само няколко тима в страната подновиха тренировъчния си процес, като дата за подновяването на сезона все още не е определена. Над 254 хиляди души в Бразилия са официално регистрираните с COVID-19.

