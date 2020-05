Тенис ITF планира допълнителни мерки за подпомагане на тенисисти с по-ниско класиране 19 май 2020 | 09:17 Прочетена 88 0



Турнирите в професионалния тенис бяха спрени през март и мачове няма да се играят поне до края на юли заради въведените рестрикции за пътувания между отделните държави, наложени с цел ограничаване на разпространението на заразата с Ковид-19.



По-рано през май ITF, Асоциациите на професионалните тенисисти за мъже и за жени ATP и WTA и организаторите на четирите турнира от Големия шлем събраха над 6 милиона долара, с които бяха подпомогнати около 800 играчи с по-ниско класиране, които разчитат основно на заработените средства от наградни фондове, за да преживяват.

The ITF is in the process of finalising a range of additional measures to support stakeholders impacted by COVID-19, including a relief fund to help tour players ranked 501-700 not covered under other relief programmes



https://t.co/ul3E9fTarg pic.twitter.com/apv4cLoOEe — ITF Media (@ITFMedia) May 18, 2020 От ITF отчетоха, че мярката не е обхванала достатъчно от нуждаещите се и затова ще съберат още средства. Парите ще бъдат разпределени между тенисисти с места от 501-о до 700-ото в световните ранглисти, които не са получили помощ досега.

