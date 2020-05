Бейзбол Биг Секси иска още един шанс във Висшата лига 19 май 2020 | 09:40 Прочетена 111 0



"Мислех, че миналата година може би ще имам възможност да се върна в МЛБ. Също така знам, че след като не се случи, тази година ще е още по-малко вероятно. Аз остарявам, а играта принадлежи на младите питчери. Когато остарееш, отборите вече не се нуждаят от услугите ти", сподели роденият на 24 май 1973 г. ветеран пред ESPN.



Колон, който има зад гърба си 21 сезона с 11 различни клуба в Мейджър лийг (1997-2018) и рекордните за латино питчер 247 победи, разкри, че периодът в НЙ Метс (2014-2016) е оставил най-топлите му спомени. Той открои приятелската среда в съблекалнята и момчетата от младия питчерски екип на "гражданите" – особено Ноа Синдергард, измислил прякора му Биг Секси. Бартоло дотолкова се асоциира с него, че нарече наскоро издадената си автобиография "Биг Секси: С неговите собствени думи" (



BRING SEXY BACK! Bartolo Colon Says He Wants To Play One More Season Before Retiring, Preferably With The Mets https://t.co/70wcmwic5b pic.twitter.com/DCj1EZw6TP — Barstool Sports (@barstoolsports) May 18, 2020

"Онзи тим на Метс беше нещо наистина специално – посочи Колон. – Играл съм с десет други отбора, но начинът, по който се отнасяха с мен всички в Ню Йорк – от клубното ръководство до персонала в кухнята, беше невероятен. А феновете на Метс са най-добрите. В началото, когато ми се смееха всеки път, щом ми паднеше каската, се чувствах некомфортно. Но когато видях колко много се забавляват, поисках по-голяма батерска каска, така че да пада по-често. Защото това беше истинско забавление за тях!"



От февруари т. г. Бартоло Колон носи униформата на мексиканския Асерерос де Монклова в местната професионална лига (LMB). Все пак Биг Секси мечтае за друг завършек на кариерата:



"Ако зависеше от мен, бих се пенсионирал в Метс. Бих искал кариерата ми да приключи в Ню Йорк. Но ако получа каквато и да е възможност да се върна в МЛБ, бих играл навсякъде. Ако който и да е отбор от Мейджър лийг иска един старец, аз съм на разположение!"



