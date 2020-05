Англия Завръщането на Висшата лига може да се отложи 18 май 2020 | 20:42 - Обновена Прочетена 156 0



Днес клубовете в английския елит проведоха поредната среща, на която бе решено, че от утре отборите могат да започнат групови тренировки, но без контакт.



"Бяхме се концентрирали върху 12 юни, но без да се обвързваме с нея. Не сме променили датата за стартиране, но трябва да бъдем гъвкави в това отношение. Това, което не искаме да се случва, е постоянно да местим датата. Но трябва да сме гъвкави и да приемем, че това е процес на стъпка по стъпка", заяви Мастърс.



The Premier League’s chief executive Richard Masters has admitted that the planned date of June 12 for matches to resume may have to be delayed after it was approved for players to start training again in small groups from tomorrow, reports @martynziegler https://t.co/ECPJyY3FSc — Times Sport (@TimesSport) May 18, 2020

Изказването на директора идват, след като много от играчите изразиха притеснения относно началото на шампионата, тъй като според тях на този етап не е осигурена нужната безопасност.



"Следващата седмица ще обсъждаме протоколи за тренировки с контакт. След като започнат подобни занимания, ще имаме разговор с клубовете за това колко време е необходимо, за да могат да се подготвят физически преди да могат да започнат да играят. Тогава ще сме в позиция, в която да можем да потвърдим кога ще стартира сезонът", сподели още той.

