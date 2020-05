Филипо Ланца отива в полския Ресовия?

View this post on Instagram

Quando misi per la prima volta questa maglia ho promesso a me stesso e alla citta di Perugia di lottare fino alla fine per ogni trofeo in palio. Ancora oggi il fuoco che brucia dentro la mia anima e VIVO e fremente per conquistare quella promessa. Ho ancora un’altra chance per vincere insieme a Voi e non voglio perderla. Non credete a cio che scrivono ma sognate con me la prossima VITTORIA!

