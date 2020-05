Англия Трой Дийни: Ще ни обвинят, че получаваме специално отношение 18 май 2020 | 15:01 - Обновена Прочетена 408 0



копирано





"Притеснението е във втора фаза (груповите тренировки) и трета фаза (мачовете). Там нещата не са напълно изяснени. Има много, бих ги определил като основни въпроси, на които няма отговор. Когато хората не могат да отговорят на въпросите, започваш да се притесняваш и паникьосваш", коментира Дийни.



"You know: ‘these prima donna footballers that are getting all this preferential treatment while people are dying on the street’."



Watford captain Troy Deeney fears Premier League players will face public backlash over mass testing https://t.co/gHPJEcPBb1 — standardsport (@standardsport) May 18, 2020

"Здравословната страна е нещо много важно за мен. Синът ми има проблеми с дишането и е трудно. Съгласен съм, че се правят достатъчно тестове и съм съгласен, че първа фаза е безопасна, доколкото е възможно. Първа фаза е индивидуални тренировки с треньор. Това не е проблем.



Втора фаза ще бъде следващата седмица - тренировки на групи между трима и шестима с контакт. След това сме 11 срещу 11, а в този вариант не може да се спазва социална дистанция.



Отчаяно искам да играя футбол, това е работата ми, а тя е най-хубавата на света. Но трябва да има яснота и мерки за безопасност за всички, не само за мен. Не става дума само за играчите от дъното. Получавам съобщения от играчи, които са притеснени да говорят публично", заяви нападателят. Критикуват противниците на рестарта в Англия: Обикновените хора са готови да ги сменят

"Има и по-голям морален въпрос. Виждаме много медицински работници и такива, които са на първа линия, които не се тестват, хора умират в домове за възрастни. Очакват се някъде около 3500 теста на месец за футболисти и хора от щабовете. Колко дълго ще отнеме, за да обвинят играчите? Вижте тези примадони футболистите, които получават специално отношение, докато хора умират на улицата.



Не става дума само за футболистите, а за хората, които не приемат ситуацията достатъчно сериозно. Виждам момент, в който много хора излизат навън с мисленето "Мен няма да ме засегне" . Но ако те засегне, не може да очакваш симпатии. Не може да се се обърнеш и да кажеш: "Не трябваше да правя това", сподели още Дийни.

Капитанът на Уотфорд Трой Дийни отново нападна Висшата лига за идеята да възобнови първенството преди да е осигурена безопасността на играчите. Той сподели, че много от футболистите са притеснени от това какво ще се случи, когато започнат групови тренировки в Англия. Според него и тестването на играчите ще настрои обществото срещу тях, тъй като ще получат специално отношение по време на криза."Притеснението е във втора фаза (груповите тренировки) и трета фаза (мачовете). Там нещата не са напълно изяснени. Има много, бих ги определил като основни въпроси, на които няма отговор. Когато хората не могат да отговорят на въпросите, започваш да се притесняваш и паникьосваш", коментира Дийни."Здравословната страна е нещо много важно за мен. Синът ми има проблеми с дишането и е трудно. Съгласен съм, че се правят достатъчно тестове и съм съгласен, че първа фаза е безопасна, доколкото е възможно. Първа фаза е индивидуални тренировки с треньор. Това не е проблем.Втора фаза ще бъде следващата седмица - тренировки на групи между трима и шестима с контакт. След това сме 11 срещу 11, а в този вариант не може да се спазва социална дистанция."Има и по-голям морален въпрос. Виждаме много медицински работници и такива, които са на първа линия, които не се тестват, хора умират в домове за възрастни. Очакват се някъде около 3500 теста на месец за футболисти и хора от щабовете. Колко дълго ще отнеме, за да обвинят играчите? Вижте тези примадони футболистите, които получават специално отношение, докато хора умират на улицата.Не става дума само за футболистите, а за хората, които не приемат ситуацията достатъчно сериозно. Виждам момент, в който много хора излизат навън с мисленето "Мен няма да ме засегне" . Но ако те засегне, не може да очакваш симпатии. Не може да се се обърнеш и да кажеш: "Не трябваше да правя това", сподели още Дийни.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 408 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1