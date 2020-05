Мачей Музай ще играе в Урал

View this post on Instagram

Maciej Muzaj jest na drodze do finalizacji kontraktu z nowym klubem na przyszy sezon. Jak podaje menager Andrzej Grzyb, siatkarz zagra w rosyjskim zespole - Maciek podpisze umow z Uralem Ufa. Prezes klubu dosta zielone wiato od mera na temat budetu na kolejny sezon. Uzgodnilimy wszystkie warunki i w poniedziaek finalizujemy rozmowy - powiedzia agent zawodnika.

