Звезда на Реал Мадрид: Мислех, че Григор Димитров ще бъде най-добрият тенисист в света

"Веднъж направих една прибързана прогноза и казах: "След 5 години Димитров ще бъде категоричният №1". Много ми харесваха начинът, по който той се движи и начинът, по който играе. Но не се случи. Може би съм видял повече, отколкото е имало. Сега ми харесва да гледам Стефанос Циципас, но той трябва да стане по-постоянен в изявите си. (Александър) Зверев все още не ме е убедил. Но като германец, разбира се, аз се надявам той да стане №1", сподели в интервю за Eurosport световният шампион с Германия от Мондиал 2014 и юноша на







Кроос сподели още, че е бил фен и на сънародника си Томи Хаас, но най-големият му любимец е именно швейцарецът Роджър Федерер, който вече е на 38 години. "Би било трудно да бъде задминат Роджър. За мен това е така заради комбинацията от успехите му и това, че неговият тенис изглежда толкова добре.



Срещал съм се с него няколко пъти и мога да потвърдя, че той е много приятно момче. Той има вид на семеен човек и се интересува от футбол, въпреки че не е ударил джакпота с ФК

I extend my sincere gratitude to International Tennis Player, my friend @GrigorDimitrov for donating his Racquet and joining the movement of #StarsAgainstHunger which will help us feed 100,000 food insecure families.



