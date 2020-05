Други спортове Магнус Карлсен триумфира на онлайн "Мемориал Щайниц" по блиц шахмат 18 май 2020 | 09:37 - Обновена Прочетена 70 0









10 шахматисти изиграха 18 партии блиц в рамките на три дни в онлайн надпреварата.



В последния ден Карлсен записа три победи и три ремита.

Congratulations to @MagnusCarlsen who wins #SteinitzMemorial with one round to spare!



Games: https://t.co/s16kYRgQ6I



by @photochess #chess #Carlsen pic.twitter.com/nPTpLuGFLV — International Chess Federation (@FIDE_chess) May 17, 2020

Норвежецът събра 12 точки от 18 възможни и си осигури победата кръг преди края на състезанието. Лидерът след първите два дни Дубов в последния кръг допусна три поредни поражения, спечели една партия и постигна две ремита. Така той остана втори в класирането с 10 точки.



В турнира участваха още Пьотр Свидлер (Русия) с 9.5 точки, Шахрияр Мамедяров (Азербайджан) с 9.0 точки, Антон Коробов (Украйна) с 8.5 точки, Александър Грищук (Русия) със 7.0 точки и други.





При жените победителка стана рускинята Екатерина Лагно.

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла Мемориал Стейница:https://t.co/oqcVq7VfQ1 pic.twitter.com/DAymzIYlFA — ТАСС (@tass_agency) May 17, 2020

