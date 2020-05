Германия Томас Мюлер се пошегува с хер Флик 18 май 2020 | 09:04 - Обновена Прочетена 524 0



Мюлер бе заменен в 89-а минута и заради правилото за социално дистанциране не поздрави Флик с традиционното ръкостискане, а го ритна отзад. Моментът попадна в телевизионните обмени и предизвика противоречиви реакции. Според мнозина Мюлер е прекалил, като подобна шега е подходяща за някои от неговите съотборници, но не и за старши треньора.

Muller scored but then VAR took it back.....saying he’s offside.....how? #Bayern pic.twitter.com/9gVihofcGl — Aidan Boustany (@AB57710) May 17, 2020

Самият Мюлер заяви след мача, че усещането да играеш пред празни трибуни е все едно мачът е предсезонна контрола.



