Арестуваха футболист на Челси

Крилото на Челси Калъм Хъдсън-Одой е бил арестуван в ранните часове на неделя, разкри "Сън". Футболистът е нарушил правилата за социална изолация и е спорил на висок глас с млада жена. Изданието допълва, че Хъдсън Одой се е запознал с жената онлайн и я е поканил в дома си. Двамата обаче се скарали и момичето повикало полиция. Дамата се е обадила и на линейка. Преди да бъде откарана в болница, тя се оплакала, че не се чувства добре. Съседи на Хъдсън-Одой споделиха, че жената е пристигнала с автомобил, изпратен от играча на Челси. Двамата са флиртували в интернет, а младежкият национал на Англия е помолил новата си позната да дойде облечена с еротично бельо. Callum Hudson-Odoi arrested after 4am row with glamour model while breaking lockdown https://t.co/Y17pp1Kr7D pic.twitter.com/hmRYiBJb9E — The Sun Football (@TheSunFootball) 17 май 2020 г. Сигналът е получен в полицията в 03:53 часа. След пристигането на органите на реда, 19-годишният футболист е бил откаран в участъка.



Хъдсън-Одой беше сред първите играчи на Острова, които дадоха положителен тест за COVID-19. Младокът вече пребори вируса и в края на седмицата трябва да започне тренировки.

