Рууни за мача, който съсипа кариерата на Пике в Манчестър Юнайтед

"Едно гостуване на Болтън малко или много сложи край на кариерата на Пике в клуба", написа Рууни в колонката си в Sunday Times. - Той беше млад и му се подиграваха. Мисля, че след този мач сър Алекс Фъргюсън реши да го продаде, защото физически не е готов за Премиър лийг".

Wayne Rooney reveals Sir Alex Ferguson decided to sell Gerard Pique back to Barcelona after he was 'bullied' in defeat at Bolton https://t.co/PT41YEXD49 — MailOnline Sport (@MailSport) 17 май 2020 г. Мачът, визиран от бившия английски национал, се състоя през ноември 2007 година и "червените дяволи" отстъпиха с 0:1. Единствения гол вкара Никола Анелка след грешка на Пике, който беше заменен в 59-ата минута.



От Болтън реагираха на разказа на Рууни и чрез профила си в Twitter се извиниха на Пике. "Жерард Пике, поднасяме ви извиненията си. Независимо от всичко, смятаме, че успяхте да направите много добра кариера извън Манчестър Юнайтед", написаха от клуба, който в момента се намира в Лига 1 - третото ниво на футбола в Англия.

Apologies, @3gerardpique.



Think you still managed to have a half-decent career without @ManUtd though...‍ https://t.co/zsACigNvk5 — Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) 17 май 2020 г. А Уейн Рууни призна, че двубоите с Болтън са били неприятни за всички и са изисквали специална подготовка.



