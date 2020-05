Сигурен източник набързо опроверга договорката между Ювентус и Барселона

Новината на Sport за завършена сделка между Ювентус и Барселона за размяната помежду им, включваща Нелсон Семедо от страна на каталунците и Миралем Пянич и Матия Де Шилио от състава на "бианконерите", веднага беше опровергана от журналиста Ромео Агрести, който е близък до "Старата госпожа".



Сделка: Юве и Барса се разбраха за трима футболисти

Според него все още няма принципна договорка между двете страни през последните часове. Въпреки това, той потвърди за разговори между отборите, които "се опитват да проучат някои операции". Засега обаче няма съгласие относно тях. Междувременно, Агрести съобщи, че Кристиано Роналдо ще премине през медицински прегледи и ще се присъедини към тренировките на Юве във вторник.

No confirmation of an agreement in principle reached between #Juve and #Barça in recent hours. The clubs are in contact and are trying to study some operations. But, to date, no agreement @goal