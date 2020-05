Тежък удар за играч на Монако - удължиха наказанието му до края на ноември

Крилото на Монако Желсон Мартинш понесе тежък удар по амбициите си за по-ранно връщане към игра. Както е известно, португалецът изтърпява 6-месечна футболна забрана, започнала на 6 февруари, заради избутването му срещу Микаел Лесаж - главния съдия на мача Ним - Монако (3:1).



Нападател на Монако отнесе 6 месеца наказание за бутане на съдия

Надеждите на играча бяха, че голяма част от наказанието му ще се припокрие с липсата на мачове заради пандемията от коронавирус, която наложи преждевременнен край на сезона в Лига 1. До спирането на шампионата на 13 март бяха изминали само 5 седмици от санкцията му, която беше предвидена да изтече в началото на август. От Френската футболна федерация обаче обявиха, че забраната няма да бъде активна по време на паузата и ще бъде възобновена от 1 юли. "Периодът между 13 март 2020 г. и 30.06.2020 г. няма да бъде включен в нито една времева санкция. Затова, за въпросното наказание, срокът ще бъде подновен на 1 юли 2020 г.", се казва в официално съобщение на изпълнителния комитет на федерацията.

The French federation have decided to extend Gelson Martins' suspension until November, due to the cancellation of the season. The Portuguese winger made contact with a referee in a match in February. He will miss a total of eight months of action for Monaco. From bad to worse.