Краят на "Последният танц" е тази нощ

The final episodes of The Last Dance begin TONIGHT at 9:00 PM ET on ESPN in the U.S. & on Netflix internationally! pic.twitter.com/41tKf7rydr — NBA (@NBA) May 17, 2020 Епизод 9 и 10 ще насочат вниманието ни към тежките битки на Булс в двата финала - този на Източната конференция срещу водения от Реджи Милър Индиана Пейсърс и в големия финал срещу Карл Малоун, Джон Стоктън и Юта Джаз.



One last dance.



One last dance.

Tonight is going to be epic. #TheLastDance pic.twitter.com/F6anx322Ve — ESPN (@espn) May 17, 2020 Двата епизода ще се излъчат по американската телевизия ESPN от 3:00 и 4:00 българско време, а утре сутрин ще бъдат достъпни в Нетфликс.



