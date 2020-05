Киелини: "Старата гвардия" нямаше да допусне Конте да си тръгне от Юве

Капитанът на Ювентус Джорджо Киелини е сигурен, че нямало да се стигне до напускането на Антонио Конте като треньор на тима, ако тогава "старата гвардия" - Джанлуиджи Буфон, Андреа Бардзали, Леонардо Бонучи и Киелини, не са били в по-дълга почивка след Мондиал 2014. Както е известно, специалистът си подаде оставката през юли същата година едва два дни след старта на предсезонната подготовка на "бианконерите".

"Мисля, че Конте си тръгна, защото "старата гвардия" не бяхме там. Ние бяхме в по-дълга почивка след Световното първенство в Бразилия, а той беше ядосан и напрегнат. Бяха нужни само няколко момента, за да прелее чашата. Антонио е "кибритлия", но съм убеден, че ако ние бяхме там, той щеше да остане. Поглеждайки назад, той трябваше да си тръгне още през май, което щеше да е по-подходящ край на периода му в Ювентус. Конте е една от легендите, но той те изстисква докрай. Той вече беше изкарал всичко от нас и достигна своя лимит, също както Масимилиано Алегри миналата година.

Chiellini on Conte: “If that day we, the old guard, were there... he probably wouldn't have left Juventus like that. We were still on vacation after the World Cup in Brazil. That famous day a few drops were enough to overflow the jar” @Eurosport_IT pic.twitter.com/HZMiUFw12T