Линекер за Холанд: Това младо момче ще вдига много шум

Легендарният английски нападател Гари Линекер предрече бляскаво бъдеще на младата звезда на Борусия (Дортмунд) Ерлинг Холанд след гола му срещу Шалке 04.

"Това младо момче ще вдига много шум в нашата игра, въпреки че неговите голове засега са посрещани с тишина", написа в Туитър Линекер като коментар към видео от попадението на младия норвежец. Под тишина някогашният голмайстор има предвид вчерашните празни трибуни на "Сигнал Идуна Парк" заради пандемията от коронавирус.

This young man is going to make a lot of noise in our game even if his goals, for now, are greeted with silence. https://t.co/0tTJnsLvvd