Младок от Шарлът предизвика Майкъл Джордан на двубой един на един

Let’s get it then https://t.co/7MbAOAFhSL — Miles Bridges (@MilesBridges) May 17, 2020 Бриджис написа "Нека го направим" като отговор на публикацията, цитирана от Hoops Central. Джордан вече е взел една жертва от играчите си през 2013-а, когато се е изправил един на един срещу Майкъл Кид-Гилхрист. Самият той сподели, че е бил тотално надигран от легендата на Чикаго Булс.



Колаж: ClutchPoints Гардът на Шарлът Хорнетс Майлс Бриджис е готов да се изправи един на един срещу легендата и собственик на "стършелите" Майкъл Джордан. 22-годишният играч обяви това свое желание в отговор на думите на Джордан отпреди няколко години, заявявайки, че може да победи всеки играч от отбора си, но просто не иска да го прави, за да не пречи на мотивацията им.Бриджис написа "Нека го направим" като отговор на публикацията, цитирана от Hoops Central. Джордан вече е взел една жертва от играчите си през 2013-а, когато се е изправил един на един срещу Майкъл Кид-Гилхрист. Самият той сподели, че е бил тотално надигран от легендата на Чикаго Булс.Колаж: ClutchPoints 0



