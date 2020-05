НБА Дуейн Уейд разкри коя е най-великата стрелба в историята на НБА 17 май 2020 | 17:38 Прочетена 474 0



“I may be biased, but I don’t care.”@DwyaneWade and @ThisIsUD break down why Ray Allen’s 3-pointer in Game 6 was the biggest shot in NBA Finals history



Watch live on the B/R app: https://t.co/pYWmFX3ihO



Легендата на Маями Хийт Дуейн Уейд определи стрелбата на Рей Алън от финала на НБА през 2013-а между Хийт и Спърс като най-великата в историята на Лигата. Уейд направи това изказване в конферентен разговор с бившите си съотборници Чанинг Фрай и Удонис Хаслем.По време на финалната серия през 2013-а Маями, начело с ЛеБрон Джеймс, Уейд и Крис Бош, задължително трябва да спечели мач №6, за да оцелее в серията срещу Сан Антонио. При резултат 92:95 за Спърс и 20 секунди до края Джеймс пропуска тройка, но Бош взима борба в нападение и предоставя топката в ръцете на Алън, който ниже стрелба от нулата през тялото на Тони Паркър. Хийт печелят двубоя в продължение, както и титлата в следващия мач.



