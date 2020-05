Италия Тестовете показаха, че няма заразени в Интер 17 май 2020 | 17:27 - Обновена Прочетена 30 0



Резултатите на "нерадзурите" показват, че те спокойно могат да започнат подготовка от понеделник.



Inter confirm all players and coaches returned negative coronavirus tests https://t.co/lsI0AlftrZ — iboldnews (@iBoldNews) May 17, 2020

Сезонът в Серия А има възможност да започне на 13 юни, но все още няма споразумение относно медицинския протокол, който трябва да се спазва. Голямото разминаване е в действията, който да се предприемат при наличие на заразен футболист.



Интер обяви, че всички тестове за COVID-19 на играчи и хора от щаба са негативни. Всички отбори се подлагат на тестове преди утре да започнат групови тренировки. Ако някой е заразен той ще бъде изолиран.

