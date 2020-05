Италия Ди Натале: Ливърпул ме искаше на всяка цена 17 май 2020 | 16:31 - Обновена Прочетена 146 0



копирано

Легендата на Удинезе Антонио Ди Натале още веднъж коментира отказа си да заиграе за Ювентус в началото на миналото десетилетие. Този път той говори също така за големия интерес на Ливърпул и Рома към него. "Ювентус? Исках да остана в Удине, тъкмо бях подписал 4-годишен договор. Бях станал голмайстор на първенството, чувствах се важен тук. Просто не исках да променям нищо. Дали съжалявам за това? Не, никога. Не ми е присъщо да гледам назад, въпреки че Ювентус е един от най-големите клубове в света. Хората може да си помислят, че съм глупак да кажа "не", но аз направих избора със сърцето си. Бях добре в Удине и в крайна сметка кариерата ми бе страхотна. Доволен съм от това, което постигнах. Udinese legend Antonio Di Natale reveals Liverpool ‘were prepared to do anything’ to sign him and his ideal strike partner would’ve been Cristiano Ronaldo https://t.co/TGvvcd6FzR #Udinese #Juventus #LFC #Lazio #CR7 pic.twitter.com/q1ieOCB2TF — footballitalia (@footballitalia) May 17, 2020 Ливърпул също ме искаше, и то на всяка цена. Бяха готови на всичко, за да подпишат с мен. Нямаше смисъл обаче да отида в Англия, след като вече бях отказал на Юве. Бях най-близо до трансфер в годината, в която Лучано Спалети отиде в Рома (2005-а - б.р.). Той искаше да ме вземе със себе си, но двата клуба не се разбраха", сподели Ди Натале пред "Тутоспорт". Ливърпул също ме искаше, и то на всяка цена. Бяха готови на всичко, за да подпишат с мен. Нямаше смисъл обаче да отида в Англия, след като вече бях отказал на Юве. Бях най-близо до трансфер в годината, в която Лучано Спалети отиде в Рома (2005-а - б.р.). Той искаше да ме вземе със себе си, но двата клуба не се разбраха", сподели Ди Натале пред "Тутоспорт". Той също така посочи кой би бил идеалният му партньор в атака от настоящите играчи. "Кристиано Роналдо, защото той е толкова бърз с краката и ума си. В дните ми като футболист бях малко като него, така че щеше да е фантастично за двама ни да играем заедно", добави бившият нападател. 0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 146

1