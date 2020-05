Отново хванаха Лаказет да диша азотен оксид

Нападателят на Арсенал Александър Лазакет отново беше показан как диша азотен оксид от балон във видеоклип, публикуван от вестник "Daily Star".

Изданието публикува и коментара на французина под клипа до негови приятели с текст: "Седя вкъщи, отпускам се, дишам от балоните".

Alexandre Lacazette 'messaged his friends that he was "doing balloons"' - 18 months after being given warning for inhaling 'hippy crack' https://t.co/ZGcvMfEqgH