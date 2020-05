Фенове в Кьолн протестираха срещу подновяването на Бундеслигата без фенове

Футболни запалянковци в Кьолн изразиха своя протест, критикувайки решението за рестарт на сезона в Бундеслигата при закрити врати. Феновете са недоволни, че след 2-месечна пауза заради пандемията от коронавирус двубоите бяха подновени, но при закрити врати.

Placards in #Cologne today ahead of the #Bundesliga restart: “Our money is more important than your health - Bundesliga at any cost!” The latest polls in Germany show up to 60% of the public against resuming the season. [ @MarkusTillmann ] #köln #effzeh pic.twitter.com/N0uZFzDKE9

"Нашите пари са по-важни от здравето ви" и "Бундеслига на всяка цена", се четеше на част от разлепените из града плакати. Кьолн приема днес Майнц 05 в мач от 26-ия кръг на надпреварата, а от клуба не пожелаха да коментират протестите.

More protests against the Bundesliga’s restart:



An actual sofa has been placed at FC Köln’s stadium.



Text reads: “Stadium instead of sofa! Against ghost games!”



Posters also seen across Cologne imitating #Effzeh’s adverts: “Money matters more to us than your health!”#KOEM05 pic.twitter.com/kjJrcWoVFq