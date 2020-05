НБА Агентът на Джордан: Трябва да си сляп, че да не смяташ Майкъл за най-великия 17 май 2020 | 14:48 - Обновена Прочетена 446 0



MJ’s former agent calls it like he sees it #TheLastDance (via @notthefakeSVP) pic.twitter.com/0P1UozSvtP — ESPN (@espn) May 15, 2020 Бившият агент на легендата Майкъл Джордан - Дейвид Фолк, се обърна към всички, които са намерили нещо, с което да критикуват Въздушния. Фолк отбеляза, че трябва да си сляп, че да не осъзнаеш колко велик е Ем Джей. "Ако не сте наистина слепи и изгледате това ("Последният танц") в продължение на 10 часа, неосъзанавайки, че той е най-великият играч в историята, вероятно трябва да смените спорта и да започнете да гледате дерби с ролери", заяви Фолк пред Sportscenter. 0



